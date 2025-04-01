Жителям Подмосковья рассказали, как не допустить пожара при приготовлении шашлыков

Жителям Подмосковья важно соблюдать правила пожарной безопасности в ходе приготовления шашлыков, чтобы не допустить трагедии. Об этом в своих социальных сетях сообщает МЧС России.

Так, готовить мясо лучше на ровной площадке вдали от домов, сухой травы, деревьев и автомобилей, при этом нельзя использовать бензин или спирт для розжига. Для этой цели подойдут только специальные жидкости. Рядом с мангалом важно держать воду, песок или огнетушитель, чтобы справиться с огнем.

«Не оставляй мангал и костер без присмотра. После приготовления залей угли водой и убедись, что они не тлеют», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.