Жителям Подмосковья рассказали, как не стать жертвой бродячих собак

Собаки нападают на людей, если считают, что те покушаются на их территорию. Бродячие собаки обычно обитают на пустырях и на территории промышленных зон, поэтому, чтобы не встречаться с животными, которые могут вести себя агрессивно, лучше избегать таких мест, рассказал в интервью изданию «Ридус» кинолог Владимир Уражевский.

Если же приходится там ходить, то лучше идти в компании.

Иногда люди сами провоцируют собак на нападение: они замахиваются на животных палками, добавил эксперт.

Бродячих собак вообще не должно существовать, так как каждому животному нужен свой дом, заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что президент России подарил щенка семье волонтера из Подмосковья.