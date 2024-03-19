Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя при покупке вторичного жилья

Перед покупкой жилья на вторичном рынке важно запросить у продавца выписку из ЕГРН и справку о регистрации, чтобы обезопасить себя от признания сделки по покупке квартиры недействительной. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, важно запросить нотариальную доверенность, в которой будет указаны адрес жилья, паспортные данные собственника и человека, который встречается с потенциальным покупателем. Для проверки основания права собственности стоит посмотреть свидетельство, в котором должно быть указано на каком основании собственность была получена. Жителям Подмосковья также рекомендуют узнать, кто зарегистрирован в квартире, а также изучить разрешение супруги или супруга, если квартира была приобретена в браке и считается совместно нажитым имуществом.

Если квартиру покупали в ипотеку, важно запросить справку из банка, выдавшего кредит, с подтверждением, что заемщик исполнил все свои обязательства. Покупателям советуют изучить кадастровый паспорт, а также проверить, нет ли у продавца задолженности по коммунальным услугам и взносам на капитальный ремонт.

«При использовании онлайн сервисов не стоит забывать о базовых правилах безопасности сети. Чтобы не тратить время на самостоятельную проверку квартиры и не нарваться на аферистов, стоит обратиться к специалисту», — заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.