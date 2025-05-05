Жителям Подмосковья рассказали, как подать заявку на форум «Сильные идеи для нового времени»

Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» и предложить свой социальный проект или идею. Об этом сообщили в социальных сетях мероприятия.

Сделать это можно до 15 мая по ссылке.

Так, например, студентка четвертого курса МГИМО Ирене Чеккини, уроженка Италии, предложила сменить вектор миграционной политики в России и переориентироваться на стимулирование импатриации по ценностным и карьерным основаниям.

Суть ее предложения заключается в создании специальной организации индивидуального сопровождения, обеспечения культурных, трудовых и социальных услуг для людей, которые хотят переехать сюда. Она предложила организовать дистанционное информирование о возможностях переезда в Россию через интернет-платформу. Ее идею уже поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

*Возрастное ограничение 18+