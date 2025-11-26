Жителям Подмосковья рассказали, как получить положенные технические средства реабилитации

Заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Подмосковью Алексей Путин рассказал, как жителям столичного региона с инвалидностью получить технические средства реабилитации. По его словам, ТСР можно получить, если они были рекомендованы индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Получить техсредство реабилитации можно в натуральном виде или с применением электронного сертификата. Так, владелец можно самостоятельно подобрать подходящее ему средство реабилитации, уточнить его стоимость и производителя, найти магазин, в котором к оплате принимают сертификаты.

С января этого года в столичном регионе было оформлено более 208,8 тыс. таких сертификатов. На эти цели выделили более 14,8 млрд руб.

В числе ТСР — подгузники, ортопедическая обувь, трости, костыли, кресла-коляски, слуховые аппараты, устройства для чтения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность инклюзивности в развитии региона.