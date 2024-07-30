Жителям Подмосковья рассказали, как помочь питомцам избежать стресса во время грозы

Домашние питомцы, особенно собаки, часто испытывают страх перед грозой. Как объяснили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, дискомфорт у животных вызывают громкие звуки из неизвестного источника.

Специалисты ведомства рассказали, как помощь питомцам пережить непогоду. В первую очередь, отметили эксперты, следует создать для собаки или кошки тихое место, где животное будет чувствовать себя в безопасности. Во время грозы стоит закрыть все окна, чтобы минимизировать звук с улицы.

Если непогода застала во время прогулки с собакой, то следует укрыться в кафе или магазине, ведь из-за испуга питомец может сорваться с поводка и убежать.

«Если собака все же сорвалась с поводка, то не пытайтесь активно гнаться за ней, это будет пугать ее еще больше. Спокойным голосом, чтобы не усиливать страх, постарайтесь дать команду остановиться и позовите питомца вернуться», — посоветовали в областном Минсельхозпроде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе обустраивают около двенадцати лесопарков.