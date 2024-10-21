Жителям Подмосковья рассказали, как правильно установить печку на даче

При установке печки в дачном доме важно снабдить ее датчиком угарного газа, а в процессе ее эксплуатации — регулярно чистить дымоход. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«В первую очередь важно позаботиться о правильной установке печи. Она должна стоять на огнеупорной поверхности и быть окружена материалами, которые не склонны к воспламенению. Дымоход нужно регулярно проверять на засорение и исправность, ведь от его функциональности зависит вытяжка дыма и свежий воздух в помещении», — сказал он.

По его словам, датчики позволят сразу же узнать об опасности и своевременно принять необходимые меры. Он также посоветовал обеспечить доступ к огнетушителю или хотя бы ведру с песком на случай необходимости.

Дрова и угли Чаплин советует хранить вдали от источников открытого огня в проветриваемом помещении, чтобы не допустить самовозгорания.

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