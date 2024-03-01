Жителям Подмосковья рассказали, как предъявить претензию продавцу, если сезонная обувь пришла в негодность

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская объяснила порядок действий, если приобретенный в магазине товар быстро пришел в негодность.

Ирина Фаевская напомнила, что каждый изготовитель в отношении своего товара устанавливает гарантийные сроки или сроки годности.

Если недостатки товара были обнаружены, когда гарантийный срок еще не истек, то потребитель вправе предъявить требования к продавцу.

«Для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) эти сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого определяется соответственно субъектами Российской Федерации исходя из климатических условий места нахождения потребителей», — подчеркнула Ирина Фаевская.

Она напомнила, что в Подмосковье для исчисления гарантийных сроков и сроков службы сезонных товаров определены следующие даты: 1 ноября — зимний сезон, 1 марта — весенний сезон, 1 мая — летний сезона и 1 сентября — осенний сезон.