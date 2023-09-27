Жителям Подмосковья рассказали, как предотвратить инсульт и инфаркт

Появление инсульта и инфаркта можно предотвратить, если следовать простым рекомендациям. О них рассказал врач-кардиолог поликлиники № 1 г. Пушкино Дмитрий Хохлов, передает областной Минздрав.

Так, по его словам, важно отказаться от курения, правильно питаться и регулярно заниматься физической активностью.

«Людям, предрасположенным к подобным заболеваниям, следует ежедневно выполнять упражнения, улучшающие кровоснабжение мозга. Это и наклоны из стороны в сторону, и вращение головой. Во время гимнастики важно следить за дыханием и не спешить, избегать резких движений. Если появляются неприятные ощущения, потемнение в глазах или головокружение, следует отдохнуть», — рассказал врач.

По его словам, помочь также могут занятия танцами, ходьба по лестнице, плавание или прогулки на велосипеде. Все это позволит улучшить циркуляцию крови и обогатить ее кислородом. Кроме того, Хохлов посоветовал следить за любыми изменениями, которые происходят в организме, и своевременно проходить диспансеризацию.

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