Жителям Подмосковья рассказали, как прикрепиться к поликлинике через «Добродел»

Жители Подмосковья могут прикрепиться к любой поликлинике региона онлайн в приложении «Добродел», сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что для этого заявителю нужно фактически проживать в Подмосковье и иметь подмосковный полис ОМС. Чтобы подать заявку на прикрепление, нужно в приложении перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Здоровье» — «Прикрепление к поликлинике». После этого нужно будет заполнить онлайн-форму и отправить заявление. Отметим, что скачать приложение «Добродел» можно здесь.

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