Жителям Подмосковья рассказали, как присоединиться к движению «Волонтеры Победы»

Жителям Подмосковья рассказали, как присоединиться к Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы». Войти в число добровольцев могут все желающие граждане.

Участники движения организуют всероссийские и международные акции, помогают ветеранам и заботятся о памятных местах, восстанавливают истории семей, учат молодое поколение ценить подвиг, рассказывают о достижениях России понятным языком.

В рамках движения работает 89 региональных отделений, более 2 тыс. муниципальных штабов, свыше 500 центров при вузах, порядка 1,1 тыс. школьных отрядов.

Желающим присоединиться к «Волонтерам Победы» нужно подать заявку на официальном сайте движения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил волонтеров региона с областным Днем добровольца.