Жителям Подмосковья рассказали, как распознать расстройства аутистического спектра у ребенка

Отсутствие реакции на людей и звуки в возрасте трех-четырех месяцев может говорить о расстройствах аутистического спектра (РАС) у ребенка. Об этом жителям Подмосковья рассказали во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Помимо этого, насторожить должно отсутствие эмоций и интереса к окружающему миру к семи месяцам. После года дети должны взаимодействовать со взрослыми и подражать им, а также говорить первые слова. Узнать обо всех «красных флагах» можно в брошюрах и листовках, которые распространяются в роддомах и детских поликлиниках пилотных регионов в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Специалисты добавили, что примерно каждый 100-й ребенок сталкивается с этой проблемой. При этом они подчеркнули, что своевременная регулярная реабилитация позволит полностью или в значительной степени преодолеть особенности развития. В связи с этим родителям рекомендуют вовремя насторожиться и принять все необходимые меры.

Самостоятельно пройти тест о поведении ребенка можно здесь.

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