Жителям Подмосковья рассказали, как разрешить спорную ситуацию с работодателем

Работник и работодатель прежде всего должны постараться решить спорную ситуацию, например, из-за невыплаты зарплаты или незаконного увольнения, путем прямых переговоров без привлечения посредников. Об этом сообщила Трудовая инспекция Московской области.

Они также могут проконсультироваться у специалистов Гострудинспекции Подмосковья. Для сотрудников действует специальный сервис урегулирования разногласий, он размещен на портале. В случае, если это не помогает, работник может урегулировать спор в досудебном порядке через комиссию по трудовым спорам (КТС) или путем обращения в суд. В суде индивидуальные трудовые споры рассматриваются по заявлениям работника или работодателя.

При этом даже при массовом нарушении работодателем трудовых прав работников спор еще не становиться коллективным. Чтобы его сочли таковым, в основе конфликта должно находиться нарушение, влияющее одновременно на весь коллектив или часть работников. Например, внесение работодателем несогласованных изменений в коллективный трудовой договор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.