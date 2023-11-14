Жителям Подмосковья рассказали, как снизить риск появления сахарного диабета
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Сахарный диабет без соответствующего лечения может привести к слепоте, ампутация конечности, инфаркту, инсульту и другим заболеваниям. О том, как снизить риск его появления, в День борьбы с сахарным диабетом рассказала врач-эндокринолог Можайской больницы Зульфия Абакарова, передает областной Минздрав.
По ее словам, остановить риск развития диабета второго типа можно, если изменить свой образ жизни и поддерживать здоровый вес тела. В частности, важно правильно питаться, заниматься физической активностью, сократить потребление сахара и насыщенных жиров, а также отказаться от курения.
«Опасностью диабета является тот факт, что поначалу болезнь никак не проявляет себя и человек чувствует себя плохо далеко не сразу. В группе риска находятся люди, у кого этой болезнью страдают родители, братья и сестры, — таким пациентам необходимо раз в год определять сахар крови натощак. Полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать, чтобы жить полноценной жизнью», — отметила Абакарова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.