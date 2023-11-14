Жителям Подмосковья рассказали, как снизить риск появления сахарного диабета

«Опасностью диабета является тот факт, что поначалу болезнь никак не проявляет себя и человек чувствует себя плохо далеко не сразу. В группе риска находятся люди, у кого этой болезнью страдают родители, братья и сестры, — таким пациентам необходимо раз в год определять сахар крови натощак. Полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать, чтобы жить полноценной жизнью», — отметила Абакарова.