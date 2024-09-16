Жителям Подмосковья рассказали, как сохранить здоровье ногтей осенью

Осенью за ногтями важно ухаживать дополнительно. чтобы они оставались крепкими и красивыми. Об этом рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Наталья Белявцева, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, стоит увлажнять их с помощью масла жожоба, авокадо, виноградной косточки или миндального, делать массаж или маски с использованием оливкового масла, которые поспособствуют питанию и смягчению кутикулы. Врач также советует включать в свой рацион продукты, богатые биотином, железом, кальцием и омега-3, а также регулярно делать маникюр и педикюр.

«Во время маникюра специалист может выявить признаки грибковой инфекции. Обычно грибок проявляется изменениями цвета, формы, структуры ногтя, его ломкостью и появлением белых пятен. При самостоятельном обнаружении подобных изменений не стоит заниматься самолечением, а следует обратиться к специалисту для получения профессиональной помощи», — отметила Белявцева.

Записаться к специалисту можно через портал «Здоровье».

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