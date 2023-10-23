Жителям Подмосковья рассказали, как сохранить зрение у детей

Популярность цифровых устройств, в том числе, у школьников, приводит к тому, что у детей возникают проблемы со зрением. О том, как предупредить их, рассказала врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько, передает областной Минздрав.

«Патологии зрения бывают разные. И если говорить про школьную близорукость, то здесь конечно работает генетическая программа. Если хорошая генетика, то гаджетами заработать себе -3 невозможно. Но если есть отягощенная наследственность, то начинают влиять факторы внешней среды: гаджеты, недостаточность прогулок, неправильное питание», — рассказала врач.

По ее словам, родителям важно следить за этими параметрами и стараться правильно и разнообразно кормить ребенка. Редько добавила, что для сохранения зрения школьникам и тем, кто работает за монитором компьютера или другого гаджета, важно каждые 20 минут делать перерыв в 20 секунд, чтобы посмотреть вдаль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.