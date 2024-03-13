Жителям Подмосковья рассказали, как в регионе отмечают Масленицу

«Для удобства жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило интерактивную карту, на которую уже нанесено более 200 локаций, где можно провести время весело и главное — вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.