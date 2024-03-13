Жителям Подмосковья рассказали, как в регионе отмечают Масленицу
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Предприятия общественного питания и торговли, а также фермерские хозяйства Подмосковья принимают участие в праздновании Масленицы, для жителей также организуют ярмарки и мероприятия в парках. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Для удобства жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило интерактивную карту, на которую уже нанесено более 200 локаций, где можно провести время весело и главное — вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Отдельные мероприятия проводят фермеры. Так, например, на Страусовой ферме в Серпухове посетители смогут попробовать блины из страусиных яиц, на Истринской сыроварне — посетить гастрономический фестиваль. Отметим, что гастрономическая карта Подмосковья доступна здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.