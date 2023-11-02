Жителям Подмосковья рассказали, как веганство отразится на здоровье детей

Любая система питания родителей, в том числе, веганство или сыроедение, отразится на здоровье и развитии детей. Об этом рассказала детский врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова, передает областном Минздрав.

По ее словам, веганство ухудшит качество жизни ребенка, а сыроедение — противопоказано детям.

«Исключение продуктов животного происхождения приведет к дефициту белка, из-за которого нарушаются абсолютно все процессы, связанные с ростом и развитием, и нехватка многих минеральных веществ. У таких детей будет склонность к дефициту железа. Железо, которое организм усваивает и может нормально использовать, содержится только в красном мясе», — отметила Басова.

Врач добавили, что если в рационе детей не будет продуктов животного происхождения, у них может начаться дефицит кальция и витамина B12. Они нужны для формирования костей и зубов, а также для усвоения железа. Со временем у них могут начаться заболевания, которые связаны с дефицитом питательных веществ.

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