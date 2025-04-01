Жителям Подмосковья рассказали, как выявить расстройства аутистического спектра у ребенка

Родителям и другим членам семьи важно своевременно обратиться к специалисту, если они замечают какие-либо особенности в развитии ребенка, чтобы вовремя выявить расстройства аутистического спектра. Об этом жителям Подмосковья рассказали в преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.

Помимо этого, можно пройти один из скрининговых тестов, указанных в Клинических рекомендациях по расстройствам аутистического спектра, например M-CHAT R/F. Он размещен по ссылке.

Эксперты подчеркнули, что своевременно начатые занятия с детьми позволят минимизировать сложные состояния и повысить их реабилитационный потенциал. За семьями с такими детьми следят специалисты института уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Так, в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» в России работают над созданием уникальной системы поддержки людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на протяжении всей жизни.

«Нами при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации разработана типовая региональная программа по формированию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых с РАС и другими ментальными нарушениями», — рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

В рамках создания программы учитывался опыт регионов ПФО, ХМАО-Югры, лучших государственных и общественных российских организаций.

Руководитель направления «Ментальное здоровье» стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь», директор АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игорь Шпицберг добавил, что для полноценной жизни с аутизмом важно развивать их и помогать им в социальной адаптации, а также изменять отношение государства и общества к таким людям».

Найти методические материалы и обучающая литературу на эту тему можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.