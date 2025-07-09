Жителям Подмосковья рассказали, как заработать на следующий платеж по коммуналке

Жители Подмосковья, которые оплатят счет за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до 10 июля, смогут заработать на следующий платеж. Об этом сообщили в пресс-службе МосОблЕИРЦ.

Шанс выиграть 3999 рублей есть у каждого, кто проведет оплату в офисе МосОблЕИРЦ на приеме у менеджера через POS-терминал. Узнать подробности об акции можно здесь.

«К обязательной оплате услуг ЖКХ МосОблЕИРЦ предлагает приятные и выгодные бонусы. Сейчас идет акция „Терминал удачи“, когда при оплате в офисе через Систему быстрых платежей можно выиграть 3999 рублей. Эти деньги придут на лицевой счет плательщика за ЖКУ и будут учтены в следующем платеже. Акция продлится до конца августа, каждый месяц генератор случайных чисел выбирает 10 победителей», — уточнила начальник службы корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ Инна Шевченко.

В сообщении уточнили, что жители региона также могут оплатить ЖКУ без комиссии через Систему быстрых платежей в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», через электронный счет, а также по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра.

После оплаты на сайте расчетного центра или в приложении пользователям предоставляют доступ к программе «Коммунальный бонус», где собраны около ста выгодных предложений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.