Жителям Подмосковья рассказали, как зарегистрировать трактор или квадроцикл

Жители Подмосковья могут зарегистрировать самоходную технику и прицепы к ней в режиме онлайн на региональном портале госуслуг или через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помимо этого, на РПГУ можно записаться на экзамен по управлению самоходными машинами и на получение удостоверений тракториста-машиниста, подать заявление на техосмотр и не только. В ведомстве уточнили, что к числу самоходных машин относятся тракторы, катки, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, комбайны, квадроциклы и другая техника, рабочий объем двигателя внутреннего сгорания которой превышает 50 кубических сантиметров или мощность электродвигателя которой составляет более четырех киловатт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.