Жителям Подмосковья рассказали, как защитить себя от остеопороза

Остеопороз — это заболевание, при котором у человека снижается объем костной массы и нарушается ее качество, в результате чего кости становятся более хрупкими. О том, как защитить себя от недуга, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Так, по его словам, для профилактики появления заболевания важно придерживаться здорового образа жизни и отказаться от курения.

«Курение оказывает влияние на всю работу опорно-двигательного аппарата. А канцерогенные вещества, которые содержатся в сигаретах, влияют на костную ткань, делая ее более уязвимой для дегенеративных процессов. Из-за этого возрастает риск переломов», — сказал специалист.

Холдин также предупредил, что остеопороз можно назвать «молчаливым заболеванием», потому что оно может никак не проявлять себя на протяжении нескольких лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.