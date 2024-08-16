Жителям Подмосковья рассказали, какие автобусные маршруты следуют до бахчевых развалов

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовило список из 30 автобусных маршрутов, которые следуют до бахчевых развалов в Красногорске, Мытищах и Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, доехать до арбузного развала в деревне Гольево в городском округе Красногорск можно на 16 маршрутах. Жители и гости Мытищ могут добраться до места продажи арбуза и дынь на улице Академика Каргина д. 21 на девяти маршрутах, выйти нужно на остановке «Первомайская улица». Последний развал, о котором рассказали в сообщении, расположен на улице Маршала Жукова рядом с домом 16, вблизи остановки «Магазин Маринка» в Одинцово. Доехать туда можно на пяти маршрутах. Полный список маршрутов размещен здесь. Отметим, что на каждом из них действуют льготы по социальным картам жителей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.