Жителям Подмосковья рассказали, какие фонтаны будут работать в округах в День ВДВ

В Подмосковье ведется подготовка к празднованию Дня ВДВ, который будет отмечаться 2 августа. Одна из традиций праздника — купание в фонтанах. Портал Regions выяснил, какие фонтаны будут работать в округах в праздничный день.

В Электростали будет работать один фонтан, расположенный на Вознесенской аллее. Купаться в нем запрещено, поэтому можно будет только сфотографироваться на фоне сооружения.

В Дмитрове героев праздника традиционно привлекают три фонтана — Сухой фонтан на Советской площади, фонтан «Ожидание» на Профессиональной улице и фонтан «Лилия».

В Лосино-Петровском фонтан расположен в Никольском парке. По просьбам жителей его должны привести в порядок. В Богородском округе действует огромный фонтан в историческом центре Ногинска. В пресс-службе муниципалитета сообщили, что в 15:00 фонтаны в городе отключат, чтобы территория просохла к началу праздничного концерта. Их снова включат в 21:00.

В Зарайске работает три фонтана — на Советской улице, в сквере Дворца культуры им. В. Н. Леонова и у Дворца спорта «Зарайск». В Серебряных Прудах подготовили фонтан на площади Сергея Столярова, а в поселке Успенский — в сквере «Яблоневый сад». Однако местные власти напомнили, что сооружения не предназначены для купания.

В Дубне действует шесть фонтанов, в том числе в сквере им. Павла Журавлева, в Парке семейного отдыха, у здания администрации, возле ЗАГСа и в сквере на улице Жолио-Кюри. В Бронницах фонтан работает на площади Тимофеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве пешеходных зон в регионе.