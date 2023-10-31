Жителям Подмосковья рассказали, какие объекты планируется благоустроить в следующем году

В регионе продолжатся работ по благоустройству пешеходных зон, площадей и набережных. Так, например, в 2024 году преобразится сквер Громцева в Дзержинском, в Дубне обновят Центральную улицу, в Дмитрове пройдет реконструкция Советской площади, а в Луховицах — «Аллеи славы». Кроме того, в Волоколамске благоустроят зону от Школьной до Парковой улиц, в Краснознаменске — площадь Ленина.

В ведомстве подчеркнули, что каждый из запланированных объектов является уникальным и предназначен для улучшения качества жизни жителей Московской области, а также обогащения городского ландшафта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.