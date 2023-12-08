Жителям Подмосковья рассказали, каким должен быть безопасный сладкий подарок на Новый год

Сладкие подарки, которые часто дарят детям на Новый год, должны быть безвредными для ребенка. О том, что туда лучше положить, рассказала главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Так, врач советует отдавать предпочтение желейным конфетам, а также сладостям с наименьшим количеством красителей. Кроме того, можно положить в подарок зефир или пастилу, изготовленные на основе натуральных ингредиентов, фрукты, орехи и цукаты. Количество шоколада в наборе эксперт рекомендует ограничить до одной плитки или трех-четырех шоколадных конфет.

«Имбирные пряники — традиционная новогодняя и рождественская выпечка, которую обожают взрослые и дети. Они не принесут вреда ребенку, если приготовлены по классической рецептуре. Также хорошим дополнением к подарку станут вафли с хорошим составом начинки», — добавила Одинаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.