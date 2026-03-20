Жителям Подмосковья рассказали, когда на улицах полностью растает снег

Снежный покров в Москве и Московской области окончательно исчезнет в первые пять дней апреля. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет «Лента.ру».

Сейчас высота сугробов в столице составляет 25-28 сантиметров. Однако аномальное мартовское тепло делает свое дело: в скором времени количество снега уменьшится на 17-20 сантиметров.

К последним выходным месяца, 28 и 29 марта, слой снега сократится до 9-12 сантиметров. А в заключительные дни марта его в городе останется всего 1-3 сантиметра.

Стремительное таяние объясняется установившейся аномально теплой погодой. В марте в Москве и Подмосковье были побиты три вековых температурных рекорда.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова добавила, что март 2026 года может войти в историю и по числу солнечных дней. Если прогноз оправдается, этот месяц станет одним из самых ярких и теплых за всю историю метеонаблюдений.

Ранее синоптики раскрыли, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в выходные.