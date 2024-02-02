Жителям Подмосковья рассказали, кто может стать участником программы «Бюджетная ипотека»

В Подмосковье продолжается реализация программы «Бюджетная ипотека». Это новая мера поддержки для специалистов бюджетной сферы.

Программа реализуется министерством жилищной политики Московской области совместно с «ДОМ.РФ», напомнила пресс-служба ведомства.

Так, стать участниками программы «Бюджетная ипотека» могут медицинские и педагогические работники, ученые и специалисты, а также уникальные специалисты в области ОПК, которые осуществляют научную или производственную деятельность.

Согласно условиям программы, специалист должен заключить трудовой договор с организацией на срок не менее пяти лет. Участник программы может приобрести жилой дом с участком или квартиру, в том числе на этапе строительства.

Участники «Бюджетной ипотеки» получают жилищную субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере пятнадцати процентов от расчетной стоимости жилья, а также снижение процентной ставки по кредиту на весь его срок на два процентных пункта.

Срок кредита не ограничен, но максимальная сумма не должна превышать пятнадцати миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что работающие в регионе учителя могут подать заявки на получение компенсации за аренду жилья.