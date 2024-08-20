Жителям Подмосковья рассказали, могут ли следователи вызывать на допрос свидетелей принудительно

Граждане, которых следователи вызвали на допрос в качестве свидетеля, не могут без уважительной причины не явиться по вызову и отказаться от дачи показаний. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя города Орехово-Зуево.

По ее словам, в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу, который проводится органами дознания. Помимо этого, свидетель может понести ответственность за дачу заведомо ложных показаний или отказ от дачи показаний.

«При этом свидетель согласно части 4 статьи 56 УПК РФ обладает рядом процессуальных прав, в том числе он вправе: отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников; <…> давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе», — отметила Фаевская.

Кроме того, он может заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда; являться на допрос с адвокатом и ходатайствовать о применении мер безопасности.