Жителям Подмосковья рассказали о 100-летии лагеря «Артек»

В понедельник, 16 июня, легендарному международному детскому центру (лагерю) «Артек», расположенному на южном берегу Крыма, исполнилось 100 лет. Об этом сообщили в пресс-службе лагеря.

«В «Артеке» переплелись традиции и новаторство. За эти 100 лет мы сохранили и приумножили уникальный педагогический и методический опыт, который помогает воспитывать не только активных и целеустремленных детей, но и настоящих граждан мира, способных нести свет дружбы и взаимопонимания в свои семьи, города и страны», — отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

По его словам, опыт детского лагеря распространили по всей России. Кроме того, его воспитательные программы внедряют в школах страны. Федоренко особенно поблагодарил ветеранов, которые создавали лагерь и передавали опыт и традиции.

«Артек» расположен в Крыму на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф, его создали в 1925 году. В этот год там отдохнули всего 320 детей. Теперь он представляет собой комплекс из детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями.

Лагерю присвоили статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В нем есть школа, студии дополнительного образования и не только.

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