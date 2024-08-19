Жителям Подмосковья рассказали, о чем можно узнать на сайте выставки «Россия»

Жители Подмосковья смогут вспомнить о самых ярких событиях, которые происходили на международной выставке-форуме «Россия», на ее сайте, он продолжает свою работу.

Там посетители смогут узнать о реализации проектов, стартовавших на выставке, которую посетили 18,5 миллиона человек. Также на сайте рассказывается о путешествии 20 жителей Москвы, Симферополя, Смоленска и других городов в Тюмень в рамках тура «В Сибирь по своей воле».

Кроме того, по итогам работы выставки продолжаются церемонии награждения. Так, например, недавно в Нижнем Новгороде наградили самых активных участников проекта «Универмаг», в рамках которого было представлено 650 региональных брендов, работающих с темой народных художественных промыслов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.