Жителям Подмосковья рассказали о фестивале классической музыки в Суздале

Около 40 тыс. человек посетят летний фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева, который пройдет под открытым небом в Суздале с 29 июня по 5 июля. Об этом ТАСС сообщила мэр города Алиса Бирюкова.

«Интерес к фестивалю уже очень большой, у нас множество откликов из разных регионов России. Суздаль <…> ожидаемо становится важным музыкальным центром страны», — заявила она.

По ее словам, в рамках мероприятия гостей ждут также выставки, музейные программы Владимиро-Суздальского музея-заповедника и не только.

Открытие фестиваля состоится в Суздальском кремле, на сцене выступят заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и Денис Мацуев. Помимо этого, в дни его проведения состоятся «Парад виртуозов», выступления звезд балета, народного артиста России Валерия Гергиева и многих других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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