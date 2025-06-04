Жителям Подмосковья рассказали о форумах Росмолодежи, которые пройдут в 2025 году

Жители Подмосковья смогут принять участие в форумах Росмолодежи нового сезона, в 2025 году проведут 27 событий в 25 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

Подать заявку на участие можно здесь. Форумы ориентированы на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, которые интересуются наукой, образованием, профессиональным развитием, предпринимательством и другими направлениями. В рамках них они смогут пройти стажировки в крупных компаниях и госкорпорациях, посетить экскурсии на ведущих предприятиях, увидеть новые города, сходить в поход, подняться на гору и не только.

Отдельная часть форумов будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Для участников пройдут фестивали исторической реконструкции, выставки архивов, встречи в рамках проекта «Без срока давности» и практические занятия от Поискового движения России. На площадках также состоятся грантовые конкурсы Росмолодежи, где каждый может представить собственную инициативу.

Так, например, в сентябре пройдет Окружной молодежный сельскохозяйственный форум, он соберет 800 молодых специалистов с сельских территорий и студентов сельскохозяйственных специальностей на базе отдыха в Тульской области.

«АГРОпродвижение» проходит в нашей области уже в третий раз и реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Миляева. В этом году форум впервые получил статус окружного и осенью мы встретим участников со всего Центрального федерального округа», — отметила министр молодежной политики области Анастасия Баринова.

Ознакомиться подробнее с этим и другими форумами можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.