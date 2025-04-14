Жителям Подмосковья рассказали о годах службы ветерана-подводника из Егорьевска

Ветеран ВМФ, подводник Георгий Кислов из Егорьевска признался, что провел на атомных подводных лодках 23 года. О годах службы он рассказал 360.ru.

По его словам, он родился в семье военных в 1942 году. Его отец служил под началом маршала Рокоссовского, принимал участие в Сталинградской битве и взятии Кенигсберга.

«10ноября 1961 года я призвался в армию. Попал в Северодвинск в учебный отряд. Там девять месяцев учился на машиниста атомной подводной лодки», — поделился Кислов.

После демобилизации он поступил в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе и служил помощником начальника политического отдела штаба и Управления Северного флота, замкомандира по политической части Краснознаменного Северного флота. Кроме того, мужчина участвовал в 13 боевых службах и совершил два длительных похода подо льдами Северного Ледовитого океана. После завершения военной карьеры он вернулся в родной Егорьевск.

Теперь вместе с другими пенсионерами он помогает участникам специальной военной операции и плетет сети для военных. Кроме того, он помогает в организации патриотического фестиваля в честь 80-летия Победы, подготовке проекта по реконструкции мемориального комплекса воинам — героям Егорьевска, рассказывает школьникам о подвигах своих земляков.

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