Жителям Подмосковья рассказали о графике работы медицинских организаций в праздничные дни

В Подмосковье утвердили график работы государственных медицинских учреждений в праздничные дни, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, амбулаторно-клинические отделения, оказывающие помощь взрослому и детскому населению, а также стоматологии и женские консультации 24 февраля будут работать по графику субботы, а завтра и в воскресенье — выходные дни.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все праздничные дни — с 08:00 до 16:00, уточнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Стационары и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет сдана новая поликлиника в поселке Октябрьский.