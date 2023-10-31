Жителям Подмосковья рассказали о графике работы МФЦ в День народного единства

Глава министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник рассказала о графике работы центров «Мои документы» на ноябрьских праздниках. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.

Надежда Куртяник указала, что в субботу, 4 ноября, многофункциональные центры Подмосковья работать не будут, а МФЦ с семидневной рабочей неделей начнут принимать посетителей в привычном режиме уже с воскресенья, 5 ноября.

«А 6 ноября объявлено рабочим днем во всех офисах «Мои Документы», — подчеркнула министр.

В преддверии Дня народного единства — в пятницу, 3 ноября, — все МФЦ региона будут работать с восьми часов утра до восьми вечера.

Во вторник, 7 ноября, все многофункциональные центры региона, включая территориальные подразделения с пятидневной рабочей неделей, возобновят работу в обычном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уменьшилось число жалоб на отопление.