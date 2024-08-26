Жителям Подмосковья рассказали о мерах поддержки, которые положены предпенсионерам

Предпенсионеры, которые уходят на пенсию за пять лет до наступления положенного срока, могут претендовать на определенные выплаты. Об этом сообщили в подмосковном отделении Социального фонда России.

С начала 2024 года справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ получили более 6,5 тысячи жителей Московского региона. Узнать о том, может ли гражданин претендовать на получение такого статуса, можно на сайте социального фонда или портал госуслуг. Также жители могут лично обратиться в клиентские службы Отделения СФР или МФЦ.

Заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин уточнил, в этом году такой возможностью могут воспользоваться женщины 1969 года рождения и старше, а также мужчины 1964 года рождения и старше. К приоритетным профессиям относятся педагоги, врачи и некоторые другие сотрудники. Отдельные меры поддержки также устанавливаются в регионах, добавил Путин. Так, например, в Московской области реализуют программу социальной ипотеки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.