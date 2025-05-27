Жителям Подмосковья рассказали о мерах соцподдержки для пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС

Жители Москвы и Подмосковья, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, могут претендовать на меры социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Москве и Московской области.

Так, «чернобыльцы» могут оформить пенсию по возрасту досрочно. Государственная или страховая пенсия по старости им назначается при наличии страхового стажа с уменьшением пенсионного возраста: участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986–1987 годах — на 10 лет (мужчинам с 50 лет, женщинам с 45 лет), участникам ликвидации аварии в 1988–1990 годах — на 5 лет (мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет). В отдельных случаях они могут одновременно получать государственную и страховую пенсии.

На получение двух ежемесячных денежных выплат одновременно могут рассчитывать участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, признанные инвалидами. В состав ежемесячной выплаты входит набор социальных услуг (НСУ).

Жители, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы, имеют право на ежемесячную компенсацию и возмещение вреда здоровью. Данная выплата компенсирует людям с инвалидностью вред, причиненный радиацией их здоровью. После индексации с 1 февраля 2025 года для граждан с инвалидностью ее размер составил: 30 361,84 руб. — для I группы, 15 180,94 руб. — II группы, 6 072,33 руб. — III группы. Размер компенсации для членов семьи умершего инвалида ЧАЭС определяется индивидуально, исходя из количества нетрудоспособных членов семьи.

С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться здесь.

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