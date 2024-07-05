Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме обмана пенсионеров

Мошенники придумали новую схему обмана пожилых граждан, в ходе которой они звонят им от лица сотрудников Социального фонда России и сообщают о неучтенном трудовом стаже, который позволяет им увеличить размер своей пенсии. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Далее злоумышленники приглашают граждан на консультацию в МФЦ или отделение СФР для решения вопроса, уточнили в ведомстве. Для записи на прием они просят предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС-сообщения. После этого мошенники получают доступ к учетной записи на портале Госуслуг, что позволит им оформить на жертву кредиты или займы. В связи с этим граждан призывают не сообщать свои личные данные по телефону и немедленно прекратить разговор при поступлении такого звонка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.