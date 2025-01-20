Жителям Подмосковья рассказали о новом индикаторе риска Роструда

Роструд разработал и запустил новый индикатор риска, направленный на защиту прав работников медучреждений, с его помощью можно будет отслеживать снижение заработной платы врачей, среднего и младшего медперсонала. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Московской области.

В случае, если зарплата будет снижаться более чем у 25% сотрудников, инспекторы труда будут проверять организацию на наличие нарушений. Подобные индикаторы в 2024 году помогли восстановить права более чем 3,8 тыс. работников и выплатить долги по зарплате на общую сумму свыше 50 млн рублей.

При этом в сообщении уточнили, что в ряде случаев снижение зарплаты не является нарушением, например, если сотрудник не был на работе из-за болезни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.