Жителям Подмосковья рассказали о новом виде мошенничества с пенсией

Мошенники могут предлагать пожилым людям пересчитать страховую часть пенсии онлайн, такие сообщения поступают гражданам через различные мессенджеры. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Москве и Московской области.

Неизвестные представляются сотрудниками регионального отделения фонда и предлагают выполнить перерасчет страхового стажа. Для этого они призывают продиктовать персональные данные и предоставить доступ к личным кабинетам на портале госуслуг и в банковских приложениях.

«Прошу граждан быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям», — сказал заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Он подчеркнул, что услугами фонда можно воспользоваться самостоятельно на портале госуслуг, в клиентских службах фонда по экстерриториальному принципу и в МФЦ. Жителям Подмосковья напомнили, что сотрудники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.