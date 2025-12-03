Жителям Подмосковья рассказали о новых возможностях мессенджера MAX

Пользователи мессенджера MAX теперь смогут получать уведомления из портала «Госуслуг» о записях на прием к врачу, статусах заявлений и штрафах, для этого был запущен специальный чат-бот. Об этом сообщили в пресс-службе национального мессенджера.

Кроме того, штрафы можно будет оплатить там же – уведомления об оплате также появятся в чат-боте. Чтобы воспользоваться новыми услугами, нужно привязать аккаунты в МАХ и на «Госуслугах» к одному и тому же номеру, уточнили в сообщении.

