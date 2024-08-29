Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается теплая и сухая погода, осадков не прогнозируется, а воздух прогреется почти до плюс тридцати градусов.

Так, в Москве температура воздуха составит от двадцати шести до двадцати восьми градусов тепла, в Подмосковье — от двадцати четырех до двадцати девяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-восточного и восточного направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, какой будет погода в Московском регионе в начале осени.