Жителям Подмосковья рассказали о погоде в первый день августа

Во вторник, 1 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати трех до двадцати восьми градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в августе в Московский регион вернется жаркая погода. Воздух прогреется до плюс тридцати трех градусов.