Жителям Подмосковья рассказали о погоде в первый день августа
Кратковременные дожди и до 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионе во вторник
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Во вторник, 1 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати трех до двадцати восьми градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в августе в Московский регион вернется жаркая погода. Воздух прогреется до плюс тридцати трех градусов.