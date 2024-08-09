Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в Москве и в Подмосковье прогнозируются кратковременные дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице составит от двадцати двух до двадцати четырех градусов тепла, в Московской области — от двадцати до двадцати пяти градусов.

Ветер будет северо-западного и северного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что сутки 6 августа в столичном регионе стали самыми теплыми с начала месяца.