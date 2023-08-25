Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Преимущественно без осадков, переменная облачность и местами туман — такая погода ожидает сегодня жителей столичного региона.

Температура воздуха в Подмосковье в пятницу, 25 августа, составит от семнадцати до двадцати двух градусов тепла, в Москве — от девятнадцати до двадцати одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой холодной за последние два месяца.