Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

В пятницу, 15 сентября, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Москве составит от девятнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Подмосковье — от шестнадцати до двадцати одного градуса. Местами по области возможен небольшой дождь.

Ветер ожидается южного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году в столичном регионе ожидается очень яркая золотая осень.