Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, местами пройдут осадки в виде снега.

Температура воздуха в Московской области составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов мороза.

Ветер будет восточного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок пять миллиметров ртутного столба.

Ранее врачи рассказали, как гулять с болеющим ребенком зимой.