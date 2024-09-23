Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается небольшая облачность, при этом осадков не будет.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двенадцати до семнадцати градусов тепла, в Москве — от пятнадцати до семнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал, что в начале октября в Московский регион вернется аномальное тепло.