Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

В понедельник, 18 сентября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов.

Ветер прогнозируется западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее нейропсихолог Татьяна Войко рассказала, из-за чего появляется метеозависимость, и как от нее могут страдать дети.